Diyanet-Sen 2’nci Uluslararası Din ve Toplum Fotoğraf Yarışma Sergisi Malatya’da

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Diyanet-Sen, tarafından düzenlenen 2’nci Uluslararası Din ve Toplum Fotoğraf Yarışması ile Uluslararası fotoğraf sanatçılarından profesyonel ve amatör olarak bu işle uğraşan birçok sanatseverin katılımı ile İslam’ın yeryüzünde sahip olduğu kültürel, tarihi, sanat ve mimari varlıklar, bunların insanla olan, doğayla olan ilişkileri, Müslümanların dini eylem ve hareketleri, kültür varlıkları ve bunlarla birliktelikleri 2 bin 245 kaliteli fotoğraf karesi ile belgelenerek İslam medeniyetini görsel malzemelerle kalıcı hale getiren büyük bir organizasyona imza atıldı. Yarışmaya 13 ülkeden 634 kişi katıldı.

“Kültür ve medeniyetimize güzel bir arşiv hediye ediyoruz”

Yarışmaya ilişkin konuşan Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, “Uluslararası bu organizasyon ile Diyanet-Sen, Müslümanların yaşadıkları coğrafyayı, çevreyi, belde ve şehirleri nasıl anlamlandırdıklarını, nasıl bir medeniyet inşa ettiklerini, kaliteli fotoğraflarla toplumlara tanıtarak İslam kültür ve medeniyetinin tarihi ve kültürel varlıklarının ne denli değerli oldukları konusunda farkındalık oluşturulmasında öncülük etmiştir. İslam kültür ve medeniyetine fotoğraf sanatı aracılığı ile güzel bir arşiv hediye eden sendikamız yalnızca ücret sendikacılığı gibi dar bir anlayışı hiçbir zaman benimsemediğini, sosyal projelerinin yanında sanat alanında da sendikal faaliyetlerle medeniyet tarihimize, değerlerimize sahip çıkacağımızı bu güzel organizasyonlarla sergilemektedir. 4 Eylül 2021’de yapılan değerlendirme toplantısında jüri üyeleri Trabzon’dan yarışmaya katılan Faysal Kamber’in “yolcu” rumuzlu eserini FIAP birincilik ödülüne, İran’dan yarışmaya katılan Babak Mehrafshar’ın “Prayer and Mosque” rumuzlu eserini ise TFSF birincilik ödülüne layık gördü. En iyi fotoğrafçı ise Türkiye’den yarışmaya katılan Ahmet Faruk Sarıkoç seçildi. Ödül alan ve sergilemeye layık görülen eserlerle birlikte bu gün sergi salonumuzda toplam 56 eser sergilenmektedir. Bilindiği gibi fotoğraf sergisi ilk olarak 4 Ekim 2021’de Ankara Metro Sanat Galerisi’nde sergilendi. Bizler de Malatyalı sanatsever hemşehrilerimizi Diyanet-Sen Genel Başkanımız Sayın Ali YILDIZ bey’in katılımlarıyla 04 Şubat 2022 Cuma günü saat 10:30’da Malatya Park AVM’de bu güzel sergiyle buluşturmak istedik. ‘2’nci Uluslararası Din ve Toplum’ konulu fotoğraf yarışması 04-06 Şubat tarihlerinde açık olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.