Diyanet personelinin yediği etli fasulyeyi manşet yapmışlardı! Roma heyetinin sofrasındaki domuzdan kimse bahsetmiyor.

Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün gazetesi Diyanet personelinin yediği etli fasulyeyi manşetlerine taşıyarak haberleştirmişti. Ancak Ekrem’in kendisini destekleyen gazetecilerle birlikte yaptığı Roma gezisinde yedikleri yemekten hiç bahsetmediler. İmamoğlu ve yanındakilerin Roma'da kaldıkları Parco Dei Principi Grande Hotel'in 100 bin lira olan tek bir geceliğinin yanı sıra yemek menüsü de dikkat çekiyor.

Bu konuda Melih Gökçek’in yapmış olduğu paylaşım şöyle;

SEVGILI TWIT ALEMI,

BILIN BAKALIM SABAH AKŞAM ISTAKOZ/RECEP USTA EDEBIYATI YAPAN VE EKREMLE İTALYA’YA GIDEN GAZETECILERDEN HANGISI AŞAĞIDAKİ YEMEKLERDEN HANGISINI YEDİ?

YEMEK LISTESI;

İkinci kurslar - yenilik

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni Rossini tarzı ördek göğsü €36

Bellota domuz pluma, kara lahana ve balkabağı köfteli otlar ile €38

Arnad domuz yağı, şalgam yeşillikleri, ıstakoz, portakal zabaglione ve maracuja ceviche ile dolomit kömürü €45

Günün modern çorbası €48

İkinci kurslar - gelenek

Yeşil biberli dana fileto €40

Günün ızgara etleri, mevsim mezeleri ile €45

EKREMLE BIRLIKTE İTALYA GEZISINE KATILAN GAZETECILERIN LISTESI;

İsmail Saymaz,

Sözcü Alişer Delek,

Sözcü TV Genel Müdürü

Barış Pehlivan,

Cumhuriyet Kürşad Oğuz, HalkTV Nevşin Mengü,

YouTube yayıncısı ve Now TV programcısı Gülşah İnce,

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Gazeteci Ayhan Dursun, Gazeteci Can Özçelik, Gazeteci Yavuz Oğhan, Gazete Pencere Erkut Öztürk, Tivibu İsmail Er,

Hürriyet Murat Ağca,

Sports TV Ali Emre Dedeoğlu, NTV SporçMustafa Karagöl, İHA Uğur Demirkırdı,

DHA İlhan Uzundurukan, Sports TV M.Fatih Duman,

AA Mehmet Ayan,

HaberTürk Elvan Arat,

NowTV Spor Bağış Erten, Eurosport Attila Gökçe, Milliyet İbrahim Seten,

343 Faik Gürses,

Posta Şükran Albayrak,

Tivibu Ercan Yıldız,

Türkiye Banu Yelkovan,

Sspor - Nutsporçİbrahim Varlı, Birgün Merve Toy,

YouTuber Onnik Azinyan,

Tele1 Oğuz Koloğlu,

KRT Burcu Biçer,

Açık Radyo

Cüneyt Muharremoğlu, 10Haber Ruşen Çakır, Medyascope Müge İplikçi, Yazar Erkut Tekin,

CTGN Türk Yakır Mizrahi, Bein…

YUKARIDAKI MENÜDEN HANGİ GAZETECİNİN

HANGİ YEMEĞİ YEDİĞİNİ BİLENLERE

ÖDÜL VERECEĞİZ HABERİNİZ OLSUN…