Diyanet personel alımları ne zaman başlayacak 2021?

Diyanet personel alım tarihleri bir hayli merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen ve bunun için KPSS DHBT sınavına giren ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları 2021 diyanet personel alım başvuru tarhielrini sorgulamaya başlamıştı. 2021 yılının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte 2021 yılında diyanet personel alımından umudunu kesenlenler 2022 yılında diyanet alımı yapacağını düşünüyordu. Ancak diyanet imam, müezzin başta olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alımı yapacağının ilanına çıktı.

Diyanet hangi branşlarda personel alımı yapacak?

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacak.

Diyanet alımı KPSS puan türleri hangisi?

Başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

Diyanet personel alımı başvuru tarihi ne zaman 2021?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 8-22 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunacak.

Diyanet Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım başvurusu nereye?

Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 8-22 Kasım 08.30-16.30 saatleri arasında şahsen müracaat edecek.