Diyanet personel alımları ne zaman? 9 bin 500 personel başvuru tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonuna kadar 9 bin 500 personel alımının yapılacağını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son dakika olarak duyurduğu diyanet 2018 personel alım için imam alımları ne kadar olacak? ne kadar Kur'an Kursu öğretmeni alınacak? Müezzin alımları ne kadar olacak? araştırılmaya başlandı. Peki Diyanet 2018 sonuna kadar hangi kadroya ne kadar personel alımı yapacak. İşte 2018 diyanet personel alım detayları...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, diyanet bünyesinde 9500 personel alımının yapılacağının müjdesini verdi. Ali Erbaş diyanet alımlarının yıl sonuna kadar yapılacağını açıkladı. Erbaş Diyanet alım kadro dağılımına ilişkin, 6 bini imam, 3 bini Kur'an kursu öğretmeni 500'ü de müezzin alımının yapılacağını söyledi.

Kadro müjdesi de veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılın sonuna doğru din görevlisi alımı yapacaklarını bildirdi. Ali Erbaş, şunları kaydetti: "Bu yıl sonuna doğru inşallah 9 bin 500 kişi alacağız. 6 bini imam, 3 bini Kur'an kursu öğretmeni 500'ü de müezzin. Bu yılın sonuna doğru Din Hizmetlerinde Seviye Belirleme Sınavı da yapacağız. İlahiyat fakültesi, imam hatip liselerinden, ön lisanstan yeni mezun olmuş kardeşlerimize de en azından bir fırsat tanıyalım diye o sınavı aralık ayında yapacağız. Yapacağımız sınavdan hemen sonra da alımlara başlayacağız."