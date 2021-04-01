Diyanet Osmaniye Ramazan imsakiye 2021| Osmaniye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Osmaniye sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayındaki oruç, belli vakitler içerisinde bir şeyler tüketmekten kaçınılarak yapılan bir ibadet türüdür. Ama aynı zamanda oruç ibadeti, sadece yiyecek ve içecek tüketmekten meydana gelen bir ibadet değildir. İslam dinine göre oruç ibadeti, yiyecek ve içecek tüketmemekten farklı olarak yasaklanmış ve haram kılınmış şeylerden uzak durmak demektir. Oruç ibadetini yerine getirmek için belirli saatler bulunuyor ve o saatlere coğrafi konumuna göre değişiyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Diyanet Osmaniye İmsakiyesi 2021

Osmaniye'de ilk imsak 04.32'de ilk iftar 19.15'de olacak.

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi