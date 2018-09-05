Diyanet ne kadar imam alacak? 2018 diyanet alımları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş diyanet bünyesinde 9 bin 500 personelin alımının yapılacağını açıklamasından sonra diyanet bünyesinde çalışmak isteyen başta imam adayları olmak üzere müezzin-kayyım, Kiur'an eğiticisi adayları diyanet alım kadrosunun ne olacağını merak ediyor. Peki Diyanet ne kadar imam alımı yapacak?

Kadro müjdesi de veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılın sonuna doğru din görevlisi alımı yapacaklarını bildirdi. Ali Erbaş, şunları kaydetti: "Bu yıl sonuna doğru inşallah 9 bin 500 kişi alacağız. 6 bini imam, Bu yılın sonuna doğru Din Hizmetlerinde Seviye Belirleme Sınavı da yapacağız. İlahiyat fakültesi, imam hatip liselerinden, ön lisanstan yeni mezun olmuş kardeşlerimize de en azından bir fırsat tanıyalım diye o sınavı aralık ayında yapacağız. Yapacağımız sınavdan hemen sonra da alımlara başlayacağız."