Hutbede, öte yandan "şans oyunları" oynamanın bir çeşit kumar olduğu vurgulandı.

"Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım." denilen hutbede, "Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim." ifadeleri kullanıldı.

Diyanet Müslümanları uyardı bunlar üstüne alındı!

Cuma hutbesinde Müslümanlara yapılan uyarıyı üzerine alınan bazı çevreler, Diyanet'i hedefe koydu.

Bazı yayın kuruluşlarının kışkırtıcı haberleri üzerine Cuma'ya gitmeyip, hutbeyi bu haberlerden okuyan kişiler tarafından linç kampanyası başlatıldı.

Cuma hutbesi sol haber internet sitelerinde şöyle servis edildi:

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