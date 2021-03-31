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Oruç Diyanet Muğla Ramazan imsakiye 2021|Muğla sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Muğla sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Muğla Ramazan imsakiye 2021|Muğla sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Muğla sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayına geldiğimiz bu günlerde, imsak ve iftar vakitleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her şehrin kendine ait sahur ve iftar vakitleri bulunduğundan dolayı herkes oturduğu ilin Diyanet tarafından belirlenmiş imsak saatleri ve iftar saatlerini araştırmakta. Muğla ilinde ikamet eden kişiler, Ramazan ayında oruç tutmak için Diyanet imsakiye 2021 ve Diyanet namaz saatlerine göre sahur ve iftar saatleri gibi aramalar yapmakta. Peki, Muğla sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Muğla sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 11:48:00 -
Diyanet Muğla Ramazan imsakiye 2021|Muğla sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Muğla sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı, her Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. Ramazan ayının sevabından ve bereketinden nasibini almak isteyen Müslümanlar, Ramazanın ne zaman başlayacağını, ilk sahur ve teravihin ne zaman olacağını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Konya İmsakiyesi 2021

Muğla'da ilk imsak 05.04'de ilk iftar 19.46'da olacak.

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