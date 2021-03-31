Diyanet Muğla Ramazan imsakiye 2021|Muğla sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Muğla sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayına geldiğimiz bu günlerde, imsak ve iftar vakitleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her şehrin kendine ait sahur ve iftar vakitleri bulunduğundan dolayı herkes oturduğu ilin Diyanet tarafından belirlenmiş imsak saatleri ve iftar saatlerini araştırmakta. Muğla ilinde ikamet eden kişiler, Ramazan ayında oruç tutmak için Diyanet imsakiye 2021 ve Diyanet namaz saatlerine göre sahur ve iftar saatleri gibi aramalar yapmakta. Peki, Muğla sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Muğla sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?