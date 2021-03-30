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Oruç Diyanet Kocaeli Ramazan imsakiye 2021|Kocaeli sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kocaeli sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Kocaeli Ramazan imsakiye 2021|Kocaeli sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kocaeli sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ümmeti Muhammed (s.a.v) için çok kıymetli olan Ramazan orucunu tutmaya az bir süre kaldı. Ramazan ayının önemi birçok ayet ve hadiste vurgulanmıştır. Örneğin, “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6) Ramazan ayında bu sevaplardan mahrum kalmak istemeyen kişiler, oruç tutmak için sahur ve iftar vakitlerini merak etmekte. Peki, Kocaeli sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kocaeli sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 10:28:00 -
Diyanet Kocaeli Ramazan imsakiye 2021|Kocaeli sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kocaeli sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı rahmet ve mağfiretle dolu bir aydır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Bu ayda (Ramazan) her kim oruçlu bir mümine iftar edecek bir şey verirse, yaptığı bu iş günahlarının bağışlanmasına ve Cehennemden kurtulmasına sebep olur. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmeden onun kadar sevaba kavuşur.” Buyurmuştur. İşte “ Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Kocaeli imsak ve iftar saatleri kaçta?” Sorularının cevabı…

Diyanet Kocarliİmsakiyesi 2021

Kocaeli'de ilk imsak 04.47'de ilk iftar 19.44'de olacak.

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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