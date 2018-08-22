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Diyanet İşleri'nden kurban rekoru!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu yıl 'Vekâletle Kurban Kesim Programına' yapılan bağışların 425 bine ulaştığını belirterek, 'Bu Diyanet tarihinin en yüksek rakamıdır. Geçen seneki kurban sayımızın yaklaşık iki katıdır' dedi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:23
Diyanet İşleri'nden kurban rekoru!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın web sitesinde, Erbaş'ın konuşmasına yer verildi. 400 kişilik Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllülerinin 145 ülkede milletin vekâletle emanet ettiği kurbanları yerine ulaştırmaya çalıştığını söyleyen Erbaş, "Milletimizin vekâletle Türkiye Diyanet Vakfı´na emanet ettiği kurban sayısı bu yıl 425 bine ulaşmıştır. Bu Diyanet tarihinin en yüksek rakamıdır. Geçen seneki kurban sayımızın yaklaşık iki katıdır. Bu da milletimizin vekâletle bize verdiği bu kurbanları en güzel bir şekilde ulaştırma noktasında gayretimizi arttırıyor" dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV´ye yapılan vekaletle kurban bağışının rekor denebilecek düzeyde olmasının iki önemli şeyi ortaya koyduğunu söyleyerek, "Birincisi milletimizin büyüklüğünü, alicenaplığını ve her geçen yıl veren el olma noktasındaki anlayışının geliştiğini gösteriyor. Hatta kendi sıkıntıları olsa dahi diğerkâmlık yapıp başkalarına yardım etmeyi öncelediğini gösteriyor. İkincisi ise halkımızın Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfımıza olan güveninin ne kadar üst seviyede olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle tüm milletimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:23
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş30 dk önce
    diyanete bu millet tam güveniyor. öbürlerinin ne olduğu meçhul
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