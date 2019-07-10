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Diyanet İşleri Başkanlığından '15 Temmuz' genelgesi

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" kampanyası başlatılarak bu kapsamda 15 Temmuz'a kadar her cami ve Kur'an kursunda en az bir Kur'an hatmi okunacak. Başkanlıkça 81 il ve 132 ilçe olmak üzere 213 noktada "15 Temmuz ve Din İstismarı" konulu konferanslar düzenlenecek. Diyanet Gençlik Merkezlerinde Gençlik Koordinatörleri tarafından "Fetö: Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü" başlıklı sunum yapılacak. 15 Temmuz Pazartesi gününü 16 Temmuz Salı gününe bağlayan gece saat 00.13'te 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:01
Diyanet İşleri Başkanlığından '15 Temmuz' genelgesi

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde şehitler için Kur'an okunacak, şehit yakınları ziyaret edilecek,din istismarının arkasına gizlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzü gençlere anlatılacak. 

Diyanet İşleri Başkanlığınca "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ülke genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımlandı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" kampanyası başlatılarak,bu kapsamda 15 Temmuz'a kadar her cami ve Kur'an kursunda en az bir Kur'an hatmi okunacak.

15 Temmuz 2019 Pazartesi günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, tüm şehitlerin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programları yapılacak. Diğer cami ve mescitlerde ise şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.

"15 Temmuz ve Din İstismarı" konulu konferanslar düzenlenecek

Din görevlilerinin öncülüğünde Yaz Kur'an Kursu öğrenci ve velilerinin katılımıyla vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik konulu etkinlikler yapılacak. Bu kapsamda il ve ilçe gençlik koordinatörleri tarafından Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında "15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği" düzenlenecek. Programlarda Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Vatanım Her Şeyim" adlı çocuk kitabı ücretsiz olarak dağıtılacak.

Din istismarı ile mücadele etmek ve bu konuda toplumu Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgi ile aydınlatmak amacıyla 81 il ve 132 ilçe olmak üzere 213 noktada "15 Temmuz ve Din İstismarı" konulu konferanslar düzenlenecek. 3 Temmuz'da başlayan konferanslar 19 Temmuz'a kadar sürecek. İl müftülükleri tarafından bu konferanslarda "Din İstismarı" başlıklı kitap dağıtılacak. 

Gençlere FETÖ sunumu

Türkiye genelinde Diyanet Gençlik Merkezlerinde gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek. Gençlik Koordinatörleri tarafından bu merkezlerde, gençlere konu ile ilgili hazırlanan kısa film çalışması izlettirilecek, "Fetö: Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü" başlıklı sunum yapılacak. 

Cezaevi vaizleri marifetiyle ceza infaz kurumları ve geçici barınma merkezlerinde tema çerçevesinde konferanslar düzenlenecek. Toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edecek.

90 bin camide eş zamanlı selalar okunacak

15 Temmuz Pazartesi gününü16 Temmuz Salı gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.

Müftüler başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

Tüm illerde, temmuz ayı içinde "15 Temmuz Ruhu" başlıklı konferanslar düzenlenecek. Hafta boyunca vaazlarda ve yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi anlatılacak.

Söz konusu etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi amaçlanıyor. 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:01
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. 15 Temmuz
  3. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  5. 15 Temmuz ve Din İstismarı
  6. Kur'an-ı Kerim Ziyafeti
  7. Din İstismarı
  8. Şehitler
  9. 15 Temmuz Ruhu

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