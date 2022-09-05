Diyanet İşleri Başkanlığı’na personel alımı başladı
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlara, Mesleki uygulamalı sınav sonucuna göre tashihçi, yazma eser uzmanı ve yönetmen, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınarak çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav sonucuna göre mütercim-tercüman alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 12.09.2022-26.09.2022 (saat 16.30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.
Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar/üniversiteler aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.
Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.
Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
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