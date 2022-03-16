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Ekonomi Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz alımı yapacak
Ekonomi

Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz alımı yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 265 vaiz alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 14:20:00 -
Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 28.03.2022- 11.04.2022 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.

Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

“Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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