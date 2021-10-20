Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) alım şartları neler? Diyanet alım şartları 2021

Diyanet İşleri Başkanlığınca, sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alınacak. Diyanet imam, müezzin kayyım, Kur’an öğretici başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 8-22 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunacak. Diyanet sözleşmeli personel alım formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 8-22 Kasım 08.30-16.30 saatleri arasında şahsen müracaat edecek.

Diyanet personel alım şartları neler?

Başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

Başvurunun son günü itibarıyla unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

2021 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleĢmeli olarak çalışıyor olmamak,

Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.