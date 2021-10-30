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Ekonomi Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alacak
Ekonomi

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alacak

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 7 bin 800 Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 15:34:00 -
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında münhal bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna  göre  4-B  sözleşmeli  Kur'an  kursu  öğreticisi,  imam-hatip  ve  müezzin-kayyım  alımı yapılacak. Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler ilandaki tablolarda yer almakta.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48 inci  maddesinin  (A) bendinde belirtilen
genel şartları taşımak,
2. Diyanet  İşleri  Başkanlığı  Atama  ve  Yer  Değiştirme  Yönetmeliğinde  yer  alan  ortak nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun  son  günü  itibariyle  unvan  gruplarına  göre  tabloda  belirtilen  öğrenim durumlarına sahip olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
7. Halen  Başkanlığımız  teşkilatında  personel  alımı  yapılacak  unvanlarda  kadrolu  veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
•   Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
•   Sözleşmeli  bir pozisyonda görev  yapmakta iken  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına İlişkin  Esasların  Ek  1  inci  maddesinde  istisna  edilenler  hariç  olmak  üzere,  sözleşmenin  feshi sebebiyle   görevinden   ayrılanlardan   sözleşmelerinin   fesih   tarihinden   itibaren   1   (bir)   yıl geçmeyenlerin  müracaatları  kabul  edilmeyecektir.  Bu  hususun  sonradan  anlaşılması  halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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