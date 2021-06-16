Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan sürpriz ziyaret

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan programı kapsamında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bulunan Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanları Başmüftülüğü’nü ziyaret etti.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş ve Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet ile görüşen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Erbaş, Bulgaristan’daki Müslümanların kendi içlerinden din hizmeti ve din eğitimi gibi çalışmaları yapacak insanları yetiştirmelerinin önemli olduğunu ifade ederek, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Hem eğitim hem din hizmetleri noktasında imkanlarımızı sizlerle birlikte değerlendirmeye gayret edeceğiz” diye konuştu.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ziyaretiniz buradaki Müslümanları motive ediyor. Biz yalnız olmadığımızı hissediyoruz” dedi.

