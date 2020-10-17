Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sivillere saldıran Ermenistan'a kınama:
"Ermenistan'ın insanlığı, vicdanı, ahlakı hiçe sayarak Gence'de ve Mingeçevir'de onlarca masum insanı hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum"
ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ermenistan'ın insanlığı, vicdanı, ahlakı hiçe sayarak Gence'de ve Mingeçevir'de onlarca masum insanı hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.
Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ermenistan'ın insanlığı, vicdanı, ahlakı hiçe sayarak Gence’de ve Mingeçevir'de onlarca masum insanı hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Haklı mücadelelerinde şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."