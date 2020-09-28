Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Paşazade'ye başsağlığı telefonu

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade ile telefonda görüştü.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Paşazade ile görüşmesinde, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yapılan saldırıyı kınadığını belirten Erbaş, "Türk milleti, her zaman ve her şartta olduğu gibi bugün de Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında." ifadesini kullandı.

