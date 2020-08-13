Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan önemli çağrı

Hayati önem taşıyan kan bağışıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan önemli bir çağrı geldi.

Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan, milyonlarca kişiyi enfekte eden ve yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde kan bağışında bulunarak nice umutların yeşermesine vesile olunabileceğini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ve tüm Diyanet mensuplarını, ayrıca tüm vatandaşları Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet etti.

Erbaş'ın konuyla ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: