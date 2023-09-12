Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Libya'ya taziye mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Libya'da meydana gelen Daniel kasırgasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Libya'da meydana gelen Daniel kasırgasında hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Libya’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Selden etkilenen dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”