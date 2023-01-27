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İSLAM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim'i bir kez daha yakan alçağa tepki!
İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim'i bir kez daha yakan alçağa tepki!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsveç'teki alçakça eyleminin ardından Danimarka'da da Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'a tepki göstererek, "İnsanların manevi değerlerine saldırmak özgürlük değildir. Özgürlük insan haklarını korumaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 19:19:00 - 2023-01-27 19:20:11

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’a tepki göstererek, "İnsanların manevi değerlerine saldırmak özgürlük değildir. Özgürlük insan haklarını korumaktır. En büyük insan hakkı da 2 milyara yakın mensubu bulunan bir hak dinin, İslam dininin canından aziz bildiği Kur'an-ı Kerim'e saldırmak insan haklarını katletmektir" dedi.

Tokat’ta bir dizi temasta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karşıyaka Merkez Cami konferans salonunda gençlerle bir araya geldi. Kürsüde konuşma yapan Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya yönelik, “Sözlerime geçen hafta bir meczubun bir ırkçı insanlık düşmanı, sadece Kur'an düşmanı değil, aynı zamanda insanlık düşmanı Danimarkalının biraz önce Danimarka'da yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saldırarak yapmış olduğu bu işi, bu saldırıyı kınayarak başlamak istiyorum. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Ve aynı zamanda bu meczuba, bu insanlık düşmanına müsaade eden Danimarka Devleti'nin yöneticilerini de kınıyorum, lanetliyorum. Çünkü biz biliyoruz ki insan haklarına aykırı hareket ediyorlar. İnsanların manevi değerlerine saldırmak özgürlük değildir. Özgürlük insan haklarını korumaktır. En büyük insan hakkı da 2 milyara yakın mensubu bulunan bir hak dinin, İslam dininin canından aziz bildiği Kur'an'ı Kerim'ine saldırmak insan haklarını katletmektir. Bunu özellikle ifade etmek itiyorum” dedi.

"Kur'an-ı anlarsanız sizin kurtuluşunuza da katkı sağlayacaktır"

Kur'an-ı Kerim’in 1400 yıldır böyle saldırılara yüzlerce kez uğradığını ifade eden Erbaş, "Ama her zaman Kur'an'a olan sevgi, Kur'an'a olan hürmet, saygı büyüyerek, artarak devam etti. Bir meczubun saldırısı yüzünden zannetmesinler ki Müslümanlar yada insanlar Kur'an'a olan bağlığını azaltacak. Tam tersi daha da artarak devam edecek inşallah. Çünkü biz biliyoruz ki Cenabı hak Kur'an'ı Kerim'i bütün insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarılması için gönderildiğini bizlere öğretiyorlar. Rabbimiz ey Habibim Kur'an'ı sana insanları karanlıktan aydınlığa çıkarasın diye gönderdik, buyuruyor. Biz de kıyamete kadar gelecek Müslümanlar olarak bütün insanları Kur'an-a davet etmeye devam edeceğiz. Ve diyoruz ki ey insanlar Kur'an-a gelin, ey insanlar Kur'an'ı tanıyın, anlamaya çalışın. Kur'an-ı tanırsanız, Kur'an-ı anlarsanız sizin kurtuluşunuza da katkı sağlayacaktır. Bu tanıma mücadelemiz" diye konuştu.

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