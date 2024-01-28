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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kilise saldırısına ilişkin açıklama
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kilise saldırısına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-28 16:17:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kilise saldırısına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde ayin esnasında yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum."

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