Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kilise saldırısına ilişkin açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı kınadı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde ayin esnasında yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum."
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