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İSLAM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İslamofobi mesajı: Bu kirli zihniyetle mücadelemiz sürecek!
İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İslamofobi mesajı: Bu kirli zihniyetle mücadelemiz sürecek!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından "İslamofobi, İslam düşmanlığına dönüşmüş bir akıl tutulmasıdır” paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 22:21:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İslamofobi mesajı: Bu kirli zihniyetle mücadelemiz sürecek!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İslamofobi, İslam düşmanlığına dönüşmüş bir akıl tutulmasıdır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019’da terör saldırısının hedefi olan Nur Camii’nin fotoğrafının yer aldığı mesajında, “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz ki; İslamofobi, İslam düşmanlığına dönüşmüş bir akıl tutulması ve içerisinde ırkçılık barındıran bir insan hakları sorunudur. Bu kirli zihniyetle kararlı mücadelemiz devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

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