Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Engelliler Haftası mesajı

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Engelliler Haftası’nı kutlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafta nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan engelli personel ile il engelli koordinatörlerine de kutlama ve teşekkür mektubu gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan engelli personel ile illerde engellilere yönelik çalışmaları koordine eden il engelli koordinatörlerine birer mektup gönderdi. Mektubunda engellilerin Ramazan ayını tebrik eden Erbaş, insanın ilahi hitaba muhatap oluşunun onu seçkin ve saygıdeğer kıldığını belirterek, mektubunda engellilere ve ailelerine huzurlu ve bereketli bir ömür dilediğinde bulundu. Erbaş, ayrıca sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak tüm engellilerin haftasını kutladı.

Mesajında engelli olmanın bir eksiklik, sağlıklı olmanın da bir üstünlük olmadığına dikkat çeken Erbaş, “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, dünya hayatının gelip geçici olduğunu ve çeşitli imtihanlarla insanın sınanacağını bildirmektedir. Engelli olmak bir eksiklik ve kusur olmadığı gibi, sağlıklı olmak da bir üstünlük vesilesi değildir. Önemli olan insanın bütün imkanlarını, içinden geçtiği bu zorlu imtihanı kazanabilmek için seferber etmesidir. Sorumluluk bilinciyle, şükür, sabır, metanet, ümit ve güzel ahlak ekseninde bir hayat sürmesidir” dedi.

“Göremeyene göz, konuşamayana dil, işitemeyene kulak olmak ne yüce bir bahtiyarlıktır”

Erbaş, ayrıca illerde engelli koordinatörü olarak görev yapan personele de bir mektup gönderdi. İl engelli koordinatörlerine yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür eden Erbaş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Hizmet götürülen kesimler içerisinde engelli vatandaşlarımız oldukça ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır. Zira bir insanın, hele de özellikli bir durumda olanın kalbine bir damla sevinç koymaktan daha güzel ne olabilir. İşitme, görme, ortopedik ya da zihinsel tüm engel gruplarına ve ailelerine yüce dinimizin rahmet mesajlarını ulaştırmak, göremeyene göz, konuşamayana dil, işitemeyene kulak olmak ne yüce bir bahtiyarlıktır. Bu özel insanları din hizmetlerine, din eğitimine, dini yayınlara ulaştırmak için gayret göstermek ne büyük bir şereftir. Halkımızın bu konudaki duyarlılığını artırmaya çalışmak, tüm çalışma arkadaşlarımızı bu hayırlı işlere teşvik etmek ne tarifsiz bir onurdur. Bu ulvi hizmetlere talip olan siz değerli il engelli koordinatörlerimize 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür eder, size ve ailenize sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür dilerim.”