Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan’da camiye yönelik saldırıyı telin etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pakistan’ın batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung bölgesindeki bir camide 'Mevlid Kandili' için toplanan cemaate yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Alemlere Rahmet Efendimiz (s.a.s)’in anıldığı bir programa kan ve gözyaşı bulaştıran bu gözü dönmüş saldırganları ve terör eylemini şiddetle telin ediyor; vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyorum. Yüce Rabbimiz zalimlere fırsat vermesin” dedi.