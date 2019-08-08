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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kafile başkanlarıyla bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

08 Ağustos 2019 Perşembe 19:26
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kafile başkanlarıyla bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat’a İntikal ve Arafat’tan Dönüş Planlama ve Koordinasyon Toplantısı’nda kafile başkanlarıyla bir araya geldi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat öncesi Mekke’de kafile başkanlarıyla bir araya geldi. Mekke’de bulunan Hac İdare Merkezi’nde Arafat’a İntikal ve Arafat’tan Dönüş Planlama ve Koordinasyon Toplantısı’nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac organizasyonunda her geçen yıl hizmetlerinin ve başarılarının arttığını ifade ederek, “Rabbimiz yıldan yıla hizmetlerimizi, başarılarımızı artırıyor. Demek ki şükrediyoruz. Şükrümüz çalışmalarımız, faaliyetlerimiz, gayretlerimiz, salih niyetlerimiz, samimiyetimizdir. Bunlar arttıkça Allah da bizi daha başarılı kılıyor” dedi.



“Her birinizin özveriyle üstlendiğiniz görevi gerçekleştireceğine inancım tam”


Başkan Erbaş, hac yolculuğunun hacı adaylarının hayatına değer katması, kalıcı izler bırakması için var güçleriyle çalışmalarının başlıca sorumlulukları olduğunu belirterek, “Unutmayalım ki, ekibinizde bulunan herkese karşı samimiyet, iyi niyet ve gayretle; motive ve rehberlik edici bir tutum takınarak istişareyi merkeze alan bir koordinasyon ve iletişim içinde olmak hem müşkilimizi âsân eyleyecek hem de manevi açıdan bereketli bir ibadet ortamı oluşturacaktır. Her birinizin bu doğrultuda bir coşku, samimiyet ve özveriyle üstlendiğiniz görevi layıkıyla gerçekleştireceğine Allah’ın izniyle inancım tamdır. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daha güzel hizmetlere vesile olacaktır” şeklinde konuştu


Haccın, tebliğ açısından en büyük imkân olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, “Yormadan, usandırmadan hac süresinin tamamını bilgi ve tebliğ için fırsata çevirmek bizler için önemli bir yükümlülüktür” ifadelerini kullandı.



“Ülfet ve muhabbet bu toprakların bereketidir”


Erbaş, kafile başkanlarının hac için kutsal topraklara gelen hacı adaylarının bu kısa süre zarfında dahi gönlünü fethedeceklerine inandığını vurgulayarak, “Ömründe belki de bir daha buraları dünya gözüyle göremeyecek olanların anlatılmaz yaşanır bu tecrübesini unutulmaz kılacak değerli bir makamdasınız. İşte, bahsettiğim ülfet ve muhabbet hakikaten bu toprakların bereketidir. İnşallah hepiniz deruhte ettiğiniz bu ulvi vazifeyi en güzel şekilde ifa edip hacılarımızın hayatının geri kalanında şuur ve istikamet noktasında kalıcı izler bırakacaksınız. İlk tanışma toplantınızda başlayıp Arafat kucaklaşmasıyla zirveye çıkacak bu uhuvvet neticesinde onlar sizi her vesileyle hatırlayacaklar, arayıp soracaklar; en önemlisi size her daim dua edecekler. Kulun ve Cenâb-ı Hakk’ın razı olduğu bundan daha kazançlı bir iş olabilir mi?” dedi.



“Kafile başkalarımızın büyük bir özveri ile çalışmaları hayati öneme sahiptir”


Erbaş, hac organizasyonumuzda en çok özveri isteyen görevlerden birinin de kafile başkanlığı olduğunu dile getirerek, “Bunun için, Başkanlığımız kafile başkanları seçiminde büyük titizlik göstermektedir. Çünkü hem hac yolcularının ibadetlerini eksiksiz yapmaları hem de hac organizasyonunun başarılı olması açısından kafile başkalarımızın büyük bir özveri ile çalışmaları hayati öneme sahiptir. Zira kafile başkanlığı hem organizasyon hem de hacı adaylarımızla iç içe bir görevdir. Dolayısıyla kafile başkanı; organizasyonun yürütülmesini sağlayan ve maiyetindekileri en iyi şekilde yöneten bir idarecidir. İslam’ın temel ilke ve değerlerini nebevi metotla anlatan bir hatip, haccı irşada dönüştüren bir tebliğcidir” şeklinde konuştu.


Kafile başkanlarının hac organizasyonunda çok büyük bir sorumluluk taşıdıklarının altını çizen Başkan Erbaş, “Bu sorumluluğun gereği olarak hacılarımızın hac menâsikini eksiksiz yerine getirmeleri için din görevlilerimiz ve irşat sorumlumuzla üst düzey bir seferberlik ilan etmeliyiz. Nitekim sizlerden her bir hacı adayımıza yönelik Arafat, Müzdelife, Mina, Cemerât, Kurban ve Ziyaret Tavafı gibi hususlarda dört başı mamur eksiksiz bir bilgilendirme ve rehberlik yapmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.



Arafat’la ilgili bilgilendirme


Toplantıda, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Arafat’ta ve ondan sonraki süreçlerde yapılacak ibadetlerle ilgili bilgiler aktardı.


Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü ve Hac İdare Merkezi Başkanı Remzi Bircan ise, hac organizasyonunda görev alan kafile başkanları ve din görevlilerine, Arafat’a intikallerin ve Arafat’tan inişlerin sorunsuz bir şekilde sağlanması konusunda hatırlatmalarda bulundu. Bircan Arafat’a intikal ve dönüşlerin nasıl olacağını, Müzdelife’de hacıların hangi noktalarda vakfe yapacaklarını ve şeytan taşlamaya giderken hangi güzergâhların kullanılacağını harita üzerinden anlattı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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