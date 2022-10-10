Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa’da izcilik kampının açılışını yaptı

Yeni Akit Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa’nın CorbeilEssones kentinde Paris Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Türkiye İzcilik Federasyonu’nun ortak düzenlediği din görevlileri ve Uluslararası İlahiyat Programı (UİO) öğrencilerine yönelik izcilik kampının açılışını yaptı.

“İzciliğe büyük önem veriyoruz”

Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,“İzciliğin kurallarının göre hocalarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, gençlerimize liderlik yapma noktasında, rehberlik yapma noktasında en güzel bir şekilde onlara sahip çıkarlar. Gereken altyapıyı öğrenirler” dedi. Gençlere sahip çıkma noktasında izciliğe çok önem verdiklerini belirten Başkan Erbaş,“Gençlerimizin ahlaki duruşunu ve çizgisini muhafaza edebilmemiz için bazı yollar var ve o yolları vesile kılmamız lazım. Çünkü onları bizden koparan, elimizden alıp bizden uzaklaştıran o kadar çok sebep var ki o sebepleri bizim bu vesilelerle gençlerimizden uzaklaştırmak lazım. Dolayısıyla bu bir fırsattır. Bu fırsatı en güzel bir şekilde değerlendirelim.” diye konuştu. Başkan Erbaş, Müslümanların görevlerinden birisinin iyilikleri emretmek, kötülüklerden men etmek olduğunu ifade ederek, izciliğinde bunun için en iyi vesilelerden biri olduğunu söyledi. Konuşmasında Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı’ya da Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı işbirliği için teşekkür eden Başkan Erbaş, şunları söyledi: “Onların liderliğinde izcilik faaliyetleri çok farklı bir alana evrilmiş durumda. Yani şöyle geçmişe bakıyorum da geçmişteki o anlayışla bugünkü anlayış çok değişti. Bu bize gerçekten gurur veriyor. Bizim için bu alanın önemli bir tebliğ alanı, uygun bir davet alanı olduğunu da gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu alandan uzak durduğumuzda büyük bir vebalin altında olacağımızı düşünüyorum.”

Paris’te ilk defa yapılacak izcilik kampı, 7 gün sürecek

Açılışa, Başkan Erbaş’ın yanı sıra, Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı İdris Yavuzyiğit, Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, din görevlileri ile Uluslararası İlahiyat Programı (UİO) öğrencileri katıldı.

Başkan Erbaş, Hazreti Ömer Camii’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ayrıca, kentte DİTİB’e bağlı Hazreti Ömer Camii’ni ziyaret etti.