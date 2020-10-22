  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi"ne video mesaj gönderdi:
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi"ne video mesaj gönderdi:

"İslam'ın 'yaratılış' fikrine karşı alternatif bir varoluş modeli iddiasıyla ortaya çıkan, bilimsel bir realite gibi kabul edilip sıkça gündeme getirilen her türlü düşünce ve ideoloji tepkiseldir, rasyonel açıdan da problemlidir" - "Din ile bilim arasında bir ayrışma söz konusu değildir. İslam tarihinin hiçbir döneminde bilginin bugünkü manada 'İslami olanı/olmayanı' şeklindeki bir tasnife tabi tutulmadığının da altını çizmek istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:32:12 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi"ne video mesaj gönderdi:

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam'ın 'yaratılış' fikrine karşı alternatif bir varoluş modeli iddiasıyla ortaya çıkan, bilimsel bir realite gibi kabul edilip sıkça gündeme getirilen her türlü düşünce ve ideoloji tepkiseldir, rasyonel açıdan da problemlidir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Amfisi'nde düzenlenen "4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi"ne video mesaj gönderdi.

Hazreti Muhammed'e indirilen ilk ayette Allah'ın, kendisini "Halik" sıfatıyla tanıttığını belirten Erbaş, İslam düşüncesine göre kainattaki her şeyin tek ve üstün kudret sahibi bir yaratıcı tarafından vücuda getirildiğini kaydetti.

Erbaş, bunun da sınırsız ilmi ve iradesiyle evreni ve içindekileri bir ölçü ve düzen içerisinde kolaylıkla var edip her an bir yaratma halinde olan, kendisinden başka hiçbir yaratıcı olmadığını çeşitli misal ve delillerle beyan eden Allah olduğunu vurgulayarak, "Buna göre insanı ve kainatı yaratan yüce Allah, bütün sebeplerin üstünde bulunan yegane müsebbiptir. Hal böyleyken İslam'ın 'yaratılış' fikrine karşı alternatif bir varoluş modeli iddiasıyla ortaya çıkan, bilimsel bir realite gibi kabul edilip sıkça gündeme getirilen her türlü düşünce ve ideoloji tepkiseldir, rasyonel açıdan da problemlidir." değerlendirmesini yaptı.

- "Dine ve hakikate savaş açan yaklaşımlarla doğru şekilde mücadele edilmeli"

Son asırlarda ideolojilerin şekillendirdiği modern paradigmaların, varoluş, gaye ve değerler alanında insanın zihin dünyasını alt üst edip büyük bir kafa karışıklığına sebep olduğunun altını çizen Erbaş, günümüzde dünyanın akademik merkezlerinin de varoluş bağlamında epistemolojik krizlerini aşamadığını ifade etti.

Erbaş, teknolojinin hayatı kuşattığı ve bilgiye ulaşmanın iyice kolaylaştığı bu çağda, söz konusu krizler ve çelişkilerin özellikle gençlerin akıl ve gönül dünyasını tahrip ettiğine dikkati çekerek, dini ve hakikati inkar edip ona savaş açan yaklaşımlarla doğru ve güçlü bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

- "Din ile bilim arasında bir ayrışma söz konusu değildir"

Batı merkezli bilginin bugün insanı ve hayatı dizayn ettiğini söyleyen Erbaş, bu anlayışın "İnsan-Evren-Allah" tasavvurunda var olan ciddi kriz ve paradoksların, bütün insanlığı derin bir çıkmaza doğru sürüklediğini herkesin gördüğünü anlattı.

Erbaş, buna karşılık İslam dünyasının da son asırlarda yaşanan gelişmeleri ve olayları gereği gibi analize ve eleştiriye tabi tutamadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlmin tüm yönlerini teşvik eden İslam'ın, bu olguları birbirine muarız kabul etmesi düşünülemez. Aynı şekilde din ile bilim arasında bir ayrışma da söz konusu değildir. Bu meyanda İslam tarihinin hiçbir döneminde bilginin bugünkü manada 'İslami olanı/olmayanı' şeklindeki bir tasnife tabi tutulmadığının da altını çizmek istiyorum."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var
Dünya

Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Dağlık Karabağ'a gözlemci yerleştirme fikriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'a..
Binlerce memur bekliyordu! Ücretler belli oldu
Ekonomi

Binlerce memur bekliyordu! Ücretler belli oldu

Memurların 2 lira 26 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, 2021 yılında yüzde 6,19 artışla 2 lira 40 kuruşa çıkarılacak...
Ermenistan son kozunu oynadı! Onlar devreye girdi
Dünya

Ermenistan son kozunu oynadı! Onlar devreye girdi

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Ermenistan, çözüm arayışlarını sürdürüyor. Ülkede Başbakan Nikol Paşinyan'ın savaş hamleleri tart..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay