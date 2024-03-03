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İSLAM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 149 ülkedeki insana el uzatan vakıf haline geldik
İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 149 ülkedeki insana el uzatan vakıf haline geldik

Yeniakit Publisher
2024-03-03 22:45:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 149 ülkedeki insana el uzatan vakıf haline geldik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 100’ün üzerinde ülkede 35 milyon insana ulaşan bir vakıf haline geldiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul’da vakıf bağışçıları için düzenlenen “Vakıf Buluşmaları” programına katıldı. Erbaş, vakıfların yeryüzünde iyiliğin yayılması için çalıştığını dile getirerek, dünyayı iyiliğin değiştireceğini söyledi. Tarihte ilk vakıf müessesini Peygamber Efendimizin kurduğuna işaret eden Erbaş, “Peygamberimiz öyle bir temel attı ki bu temel İslam medeniyetinin en önemli unsuru oldu. Emeviler’den Abbasilere, Endülüs’ten Selçuklu’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve bu yüzlerce vakıf işte Peygamber Efendimizin atmış olduğu bu temel üzerinde yükseliyor” ifadelerini kullandı.

“149 ülkedeki insana el uzatan vakıf haline geldi”

Osmanlı döneminde her alanda vakıfların açıldığını ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:

“Türkiye Diyanet Vakfı da o medeniyetin bir devamı olarak 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kuruldu. Başlangıçta amaç Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmetlerine destek olmaktı. Şimdi o amaç devam ediyor ama büyüdü. Ülkemizin 81 ilinde, 922 ilçesinde, pek çok beldesinde, sınırlarımızın ötesine taştı. 2019 yılında sadece kurban vesilesiyle ülkemizdeki 81 il, 922 ilçeyle birlikte 149 ülkede fakir fukara, garip gureba insana el uzatan bir vakıf haline geldi. Vakfımız, kurban vesilesiyle 100'ün üzerinde ülkede 35 milyon insana ulaşan bir vakıf haline geldi.”

Erbaş, üniversite camilerini bir suffe olarak değerlendirdiklerini dile getirerek, gençlerin daha fazla camiye gelmeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ile İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş da katıldı.
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