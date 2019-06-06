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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ramazan uyarısı: Şeker bayramı diye bir bayram yok

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şeker bayramı diye bir bayram yok, bu Ramazan Bayramı'dır. Çocuklara şeker verildiği için bayramın adı şeker bayramı olmaz" dedi.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:28
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ramazan uyarısı: Şeker bayramı diye bir bayram yok

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "şeker bayramı" kullanımının yanlış olduğunu dile getirerek "Şeker bayramı diye bir bayram yok, bu Ramazan Bayramı'dır. Çocuklara şeker verildiği için bayramın adı şeker bayramı olmaz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan Bayramına ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı'nın şeker bayramı diye ifade edilmesinin yanlış olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazanın kutsiyetine hafiflik getiriyor"

"Şeker bayramı diye bir bayram yok, bu Ramazan Bayramı'dır. Çocuklara şeker verildiği için bayramın adı şeker bayramı olmaz. Bu bir ibadettir. Bu ramazanın kutsiyetine biraz hafiflik getiriyor. Bu şekilde kullananlar bundan vazgeçsinler." diye belirten Erbaş, "Bayramı tatil olarak görmeyelim, çünkü bu bir ibadettir. Büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyaret edelim. Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım." açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:28
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  2. şeker bayramı
  3. Ramazan Bayramı

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