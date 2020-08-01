Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan önemli uyarı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleriyle ilgili uyarıda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleriyle ilgili uyarı yaptı.
Erbaş, sosyal medya hesabından "Bayramın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri hüzne çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın süresince tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve musafahaya ara verelim." ifadelerini kullandı.