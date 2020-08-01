  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan önemli uyarı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleriyle ilgili uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 18:01:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan önemli uyarı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleriyle ilgili uyarı yaptı.

Erbaş, sosyal medya hesabından "Bayramın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri hüzne çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın süresince tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve musafahaya ara verelim." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı