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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan kritik çağrı
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan kritik çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı. Erbaş, uluslararası toplumu, insanlığı tehdit eden bu hastalıklı zihniyete sahip yapılarla bilinçli bir mücadeleye davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 20:11:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan kritik çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı.

"Kaygı verici"

Başkent Stockholm'de yapılan saldırıya tepki gösteren Erbaş, İslam düşmanı ırkçı grupların Avrupa'nın farklı şehirlerinde Müslümanları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin kaygı verici bir durum olduğunu belirtti.

"Hadsizce ve provokatif"

Ali Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce ve provokatif şekilde yapılan saldırları şiddetle kınadığını bildirdi.

"Bir an önce son verin"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu saldırıların devam etmesinin kaygı verici olduğunu ifade ederek bütün insanlığı tehdit eden bu hastalıklı zihniyete sahip yapıların faaliyetlerine bir an önce son verilmesini beklediğini vurguladı.

Uluslararası topluma flaş çağrı

Erbaş, ayrıca uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir mücadeleye çağırdı.

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