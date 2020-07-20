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Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Ayasofya" paylaşımı:

"Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor"

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:19:44 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Ayasofya" paylaşımı:

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti.'' çağrısında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, camiden görüntülerin yer aldığı bir video yayımladı.

Ali Erbaş, paylaşımında ''Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor.'' ifadelerini kullandı.


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