Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Koronavirüs teşhisi konulan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın nasıl olduğu merak ediliyordu. Peki, Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürdürülüyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 6 Mart'ta COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam ediyor.
Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürdürülen Ali Erbaş'ın durumunun oldukça iyi olduğu açıklandı.