Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Yeter ki siz gelin

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camilerimiz sadece 5 vakit namaz kılınan yer değil. Öyle olmamalı. Bizim camilerde hadis, tefsir, Kur'an okuma derslerimiz var. Yeter ki siz gelin, imamlara 'ders almak istiyorum' diye söyleyin. Çocuklarınız gelsin. Sadece yaz aylarında değil, her zaman gelin." dedi.

Erbaş, Alanya ilçesinde Giritlioğlu Mustafa Uğuz Camisi'nin ibadete açılışı için düzenlenen törende, yurt içinde ve özellikle yurt dışında bulunan camilerin İslam'ı en güzel şekilde anlattığını söyledi.

Camilere sadece ibadet edilen yer olarak bakmamak, camileri okul olarak görmek gerektiğini dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Camilerimiz sadece 5 vakit namaz kılınan yer değil. Öyle olmamalı. Bizim camilerde hadis, tefsir, Kur'an okuma derslerimiz var. Yeter ki siz gelin, imamlara 'ders almak istiyorum' diye söyleyin. Çocuklarınız gelsin. Sadece yaz aylarında değil, her zaman gelin. Hafta sonları gelsinler. Dolaysıyla burası hem cami hem okul. Her yaştaki insanın camilerimizden, Kur'an kurslarımızdan istifade etmeleri için gereken programları yapıyoruz."

Antalya İl Müftüsü Osman Artan'ın duasının ardından caminin açılışı yapıldı.

"Kur'an, okumayı emrediyor"

Erbaş, açılışın ardından Alanya Müftülüğünce Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Hafızlık İcazet Programı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında da "Şimdi Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve hafızlarımızı yetiştiren hayırlı insanlarla beraberiz." ifadesini kullanan Erbaş, şunları söyledi:

"Bu lütufların en büyüğüdür. Yüce Allah'ın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetlerinde, okumayı emrediyor. Öğrenmeyi, öğretmeyi ve kalemle yazmayı emrediyor. İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yaşamak, Kur'an'a karşı yapılabilecek en güzel vazifelerden birisidir. Allah Kur'an-ı Kerim'i hafızlar sayesinde koruyor, Kur'an-ı Kerim de hafızlarımızı koruyor."

Erbaş, yıllarca İlahiyat Fakültesinde hocalık yaptığını, sınıfta ne kadar fazla hafız varsa derslerin o kadar bereketli geçtiğini anlattı.

Erbaş, "Hafızlarımız inşallah imam hatibi bitirecekler. İlahiyata yönlendireceğiz. Orayı bitirip pek çok alanda İslam'a hizmet edecekler." dedi.

Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip onu okuyan Müslümanların sürekli meleklerle beraber olduğunu belirten Erbaş, "Ne mutlu onları yetiştirenlere. Ne mutlu hafızlara sahip olan milletimize, vatanımıza. Rabbim sayılarını artırsın inşallah. Her nerede Kur'an-ı Kerim'den bahsediliyorsa ve Kur'an-ı Kerim ile ilgili müzakereler, dersler yapılıyor ise orada bulunanların üzerine melekler kanatlarını gerer ve sürekli rahmet yağdırırlar. Şu anda da biz bunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"4-6 yaş arası kurslarımızı çok önemsiyoruz"

Diyanet bünyesindeki kurslarda yıllardan beri Kur'an-ı Kerim öğretildiğini dile getiren Erbaş, 1 milyona ulaşan öğrencilerinin olduğunu bildirdi.

Bu öğrencilere ders veren 50 bine yakın öğretmenlerinin olduğunu ifade eden Erbaş, "Ev hanımları, hanım kardeşlerimiz Kur'an kurslarını bir mektep olarak, bir öğrenme fırsatı olarak değerlendiriyorlar. Haftanın her günü her yaş grubuna Kur'an eğitimi veriyoruz. 7'den 70'e diye bir söz varya onu değiştirdik, bizler diyoruz ki, 7'den önce de 70'ten sonra da bizim Kur'an kurslarımızda öğrencilerimiz var. Özellikle çocuklarımıza evrensel Kur'an değerlerini öğretmemiz lazım. O yüzden 4-6 yaş arası kurslarımızı çok önemsiyoruz." dedi.

Erbaş, eğitim bilimcilerin ittifak ettikleri bir araştırmanın insanın karakterinin yüzde 63'ünün 7 yaşına kadar oluştuğunu gösterdiğini, peygamberlerin de 7 yaşa işaret ettiğini aktardı.

Peygamberin ismini, arkadaşlarını, rol model insanları çocuklara tanıtmanın kötü bir şey olmadığını söyleyen Erbaş, her mahallede 4-6 yaş grubu kurslarının olmasını istediklerini bildirdi.

Öğretmenlerinin tamamının kadınlardan oluştuğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Kur'an kursunda öğretmenlerimiz öğretici hanımefendilerden oluşuyor. Çünkü onlara bir anne merhametiyle yaklaşmak gerekiyor. Biz de hoca hanımlarla Mili Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol ile okul öncesi eğitim sertifikasına bu arkadaşlarımızı tabii tutuyoruz. O sertifikayı almayan hiçbir öğreticiyi 4-6 yaş grubunda derse sokmuyoruz. Çünkü çocuklarınız bize emanet. Bu yüzden sizlerin de çocuklarınızı göndermenizi istiyoruz."

Programda 6'sı erkek, 22'si kadın 28 hafız icazetlerini aldı.

Programa, Antalya Müftüsü Osman Artan, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Belediye Meclisinin AK Parti'li üyesi Mehmet Ali Kiriş ve çok sayıda vatandaş katıldı.