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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş'tan gelen siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 19:07:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, siyam ikizleri olan Tanrıkulu kardeşleri makamında kabul etti.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu dile getiren Erbaş, Sema ve Ayşe Tanrıkulu'na teşekkür etti.

Kardeşlerle bir süre sohbet eden Erbaş, siyam ikizlerine eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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