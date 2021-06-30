Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Herve Magro ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile görüştü.

Erbaş, makamındaki görüşmede, iki ülke ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını, hep üst seviyede olduğunu belirtti.

İlişkilerin, Osmanlı Devleti dönemine kadar dayandığını, özellikle 1960 sonrası Türkiye'den Fransa'ya giden vatandaşlar vesilesiyle ilişkilerin üst seviyeye çıktığını söyleyen Erbaş, Fransa'da 700 binin üzerinde Türk vatandaşının yaşadığını anımsattı.

Ali Erbaş, sadece Türklerin değil, Müslümanların her zaman din hizmeti ve eğitimine ihtiyacının olduğunu, yıllardan bu yana bunu karşılamaya çalıştıklarını aktardı.

Doğru din eğitiminin önemine işaret eden Erbaş şunları kaydetti:

"Türkiye olarak aşırılıklardan uzak, doğru dini bilgiyle bir din eğitimini öteden beri tercih ediyoruz. Zaten İslam'ın ismi de barış anlamına geldiği için bütün dünya insanlarının birlikte, barış içerisinde yaşamaları için neler yapabiliriz, bunun gayretindeyiz. Bununla ilgili de çok büyük tecrübemiz var. Medeniyet itibarıyla farklı inançlardan, mezheplerden, ırklardan insanlarla asırlar boyunca bu topraklarda bir arada yaşanmışlık ifade eden büyük bir tecrübemiz var. Aynı şey Fransa'da söz konusu. Dolayısıyla her iki ülkenin de birlikte yaşama tecrübesinden bizim iyi bir şekilde istifade etmemiz gerekiyor."

Büyükelçi Herve Magro da görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erbaş'a teşekkür etti.

Görüşmede Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da yer aldı.