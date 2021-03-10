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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 19:47:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Erbaş'ın tedavisine evde devam ediyordu.

Hastaneye kaldırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu hakkında "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyidir elhamdulillah" açıklamasını yaptı.

Ali Erbaş, koronavirüs'e yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuş ve dua istemişti.

 

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