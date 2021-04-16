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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz

Tv Net canlı yayınında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dini istismar eden yapılarla Türkiye'nin 81 ilinde mücadele ediyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 15:56:00 - 2021-04-16 16:12:22
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz

 Yeniakit.cm.tr 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tv Net canlı yayınında konuştu. Türkiye'nin 81 ilinde din istismarı konusunda çeşitli etkinlikler yapıldığını söyleyen Başkan Erbaş, "Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz." dedi.

'Yüce Kur'an tüm insanlar için şifadır'

Tv Net'te 'Ramazan Hilali' programına katılan Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti. Erbaş, "Cenab-ı Hak, bu ramazan ayını en verimli şekilde geçirmeyi hepimize, bütün İslam alemine nasip eylesin inşallah. Bu yıl ramazan ayı temasını 'Şifa Ayı Ramazan' olarak belirledik. Bu sayede ramazan ve Kur'an-ı Kerim'in inananlar için bir şifa olduğuna dikkat çekmeyi amaçladık." dedi. Yüce Kur'an'ın da şifa olduğunu hatırlatan Erbaş, "Kur'an'ın tamamı Mü'minler için rahmettir. Kur'an'daki tüm emirler, bütün Mü'minler, bütün insanlar için şifadır. Rabbim, bu şifadan bütün insanlığı mahrum bırakmasın." ifadelerini kullandı.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun önemine dikkat çekti

Ali Erbaş, din istismarıyla mücadele ettiklerime de değinerek, şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türkiye'mizin 81 ilini ve bütün ilçelerini ziyaret ederek, konferanslar düzenleyerek, kitapçıklardan 2 milyon adet broşür yaparak insanımızı din istismarı noktasında uyaran etkinlikler, faaliyetler yaptık. Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz. Din İşleri Yüksek Kurulu, sahih dini bilgi üreten ve o bilgiyi vatandaşlarla buluşturan bir yapıdadır. 16 kişinin yanlışta ittifak etmesi mümkün değildir. Eğer bir konuda bir fetva, ittifakla bir fetva vermişse milletimizin gönül rahatlığı ile o fetvaya uymasının çok doğru olacağını buradan ifadeyim."

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