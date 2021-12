Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Buna teşvik ediyoruz

Üsküdar Din Görevlileri Eğitim Merkezi açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Ülkemizin her yerinde, her şehrimizde milletimizin gençlerini, çocuklarını okumaya, öğretmeye ve öğrenmeye teşvik ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak her yerde bir kitabevi açmaya gayret ediyoruz. Bugün Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet Yayınları'nın çeşit olarak sayısı 2 bin 500'e ulaştı. Süreli yayınlarımızı 4'ten 10'a çıkardık" dedi.