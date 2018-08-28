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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bayramları aslına rücu ettirmeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac ibadetinin tamamlanmasıyla yurda döndü. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı çalışanlarıyla bayramlaştı.

28 Ağustos 2018 Salı 09:26
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bayramları aslına rücu ettirmeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın merkez teşkilatlarında görev yapan personelle bayramlaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bayramlaşmada bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, personelin Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Erbaş, kutsal topraklardan hac farizasını yerine getirip geldiğini ifade ederek, “Öncelikle ifade etmeliyim ki; ırk, dil, renk, kültür, ülke ve coğrafyaları farklı; fakat imanları, gönülleri ve duaları bir milyonlarca Müslüman kardeşimizle bir arada kutsal topraklarda, sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran hac farizasını yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşadık” dedi.

Erbaş, bayramın, Müslümanlık bilincinin ve kardeşliğinin daha da güçlenmesine vesile olması niyazında bulundu. Bayramların insanın ruhunu diri tutmaya yönelik büyük bir fonksiyonu icra ettiğine dikkat çeken Erbaş, “İslam’ın her daim yücelttiği ve gerçeği arama çabası olarak ifade edebileceğimiz “bilgi”; hakikat yolunun kılavuzu “hikmet” ve hakikatin bizzat kendisini işaret eden “marifet” yurdunda doğup iman ve ahlakla neşvünema bulan kadim medeniyetimizin bütün unsurları bizim ruhumuzu diri tutmaya yönelik hep var olagelmiştir” şeklinde konuştu.

Diyanet teşkilatının mensuplarının her alanda olduğu gibi bayramları tatil olarak değil, sılayı rahim olarak değerlendirilmesi noktasında da rehberlik ve önderlik yapmasının önemini vurgulayan Erbaş, “Modern yaşayış biçimlerinin hayatımızı bütün yönleriyle etkisi altına aldığı, gerek bireysel gerekse sosyal bağlarımızın giderek anlamını yitirdiği bu zamanlarda bayramlar, bizleri fıtratımızla buluşturan, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, birlik-beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleridir. Bayramlar, Yüce Allah’ın biz kullarına sevinç ve mutluluk kaynağı olarak armağan ettiği eşsiz zamanlardır” dedi. 

"Bayramın neşesini çoğaltmalı ve her yere taşımalıyız”

“Bayramları aslına rücu ettirmeliyiz” diyen, Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bayramlar, bizleri geleceğe taşıyan, tarih sahnesinde biz Müslümanlara süreklilik kazandıran en müstesna zamanlardır. İman kardeşliğimizin, İslam kardeşliğimizin tezahürleridir. Bayramlar, hep beraber sevince dönüşürse hakiki manada bayram olur. Dolayısıyla, bayramın neşesini çoğaltmalı ve her yere taşımalıyız.”

Kurban Bayramı’nın yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı eşsiz bir zaman dilimi olduğunun altını çizen Erbaş, “Hakikat ve iyilik adına yollara düşüp Muhacir olmayı; mazluma, muhtaca elini, evini, yüreğini açıp Ensar olmayı; yetime kardeş, yoksula sevinç olmayı; takvaya bürünüp merhameti kuşanarak başkaları adına yola revan olmayı; eşyaya ve dünyaya emanet bilinciyle yaklaşıp sadaka ve sadakati hayat tarzı edinmeyi; sadıklardan olma payesinden başka gaye taşımadan iyilik yolunda adanmayı kendisine şiar edinen Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile ‘dinî esaslara uygun, güven ve emanete riayet’ ilkesiyle icra edilen vekâletle kurban organizasyonumuz; yardımlaşma, paylaşma ve kardeşliği evrensel boyutta yaşatan küresel bir iyilik çalışması. haline gelmiştir elhamdülillah” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” temasıyla beraber yürüttüğü vekâlet yoluyla kurban organizasyonuna da değinen Başkan Erbaş, “Aziz milletimiz, her sene olduğu gibi bu sene de vekâlet yoluyla kurbanlarını dünyadaki mağdur ve muhtaçlarla paylaşmıştır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın büyük bir halk kitlesine ulaştığını ve bu yüzden Diyanet Teşkilatının topluma rehberlik etme noktasında büyük sorumlulukları olduğunu hatırlatan Erbaş, “Toplumumuzun kardeşlik harcı, dostluk mayası ve göz bebeği bir teşkilat olan Diyanet İşleri Başkanlığı, aziz milletimizin birlik-beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma ilkeleriyle huzur ve güven içinde yaşaması için bütün imkânlarıyla gayret etmektedir” ifadelerini kullandı.

Erbaş, Diyanet Teşkilatının, din istismarından milli para kullanımına kadar her türlü konuda topluma rehberlik etme görevinin olduğunun altını çizdi. Başkan Erbaş, Diyanet Teşkilatını, Mescidi Nebevi’nin Türkiye’deki şubesi, varisi olduğunu ifade ederek bu bilinçle millete rehberlik etmek gerektiğini vurguladı.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 09:26
  1. Türkiye
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Diyanet İşleri
  4. Kurban Bayramı

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