Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 28 Türk kutsal topraklarda vefat etti!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac mevsimi boyunca kutsal topraklarda Türk kafilelerinden 28 kişinin vefat ettiğini bildirdi.

Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşelik Binası’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, herhangi olumsuzluk yaşamadan 85 bin civarında hacıyla Arafat sürecini tamamladıklarını belirterek, “Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti. Bu kardeşlerimiz hacca niyet ederek buralara gelmiş, hatta bir kısmı Arafat’a da çıkmıştı. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.