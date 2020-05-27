Diyanet İşleri Başkanlığı 7 personel alımı yapacağını duyurdu. Diyanet’ten yayınlanan ilan iş arayanların dikkatini çekti. İşte, detaylar.

Diyanet iş başvurusu | Diyanet personel alımı 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 7 müfettiş yardımcısı alacak.

Diyanet personel alımı başvuru şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacak adayların en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olmaları, sınavın ilan edildiği tarihten itibaren Başkanlığın vaizlik, dengi ve üstü kadrolarında görev yapmaları ve son beş yılda aylıktan kesme cezası ve on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmaları, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Diyanet personel alımı sınavı ne zaman?

Yazılı sınav, 11 Ağustos'ta yapılacak. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava 25 Ağustos'ta girecek. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar aday, müfettiş yardımcılığı sınavında başarılı sayılacak.

Sınav sonuçları, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Diyanet personel alımı başvuruları 1-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

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