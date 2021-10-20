Diyanet imam, müezzin kayyım Kur’an öğretici alımları ne zaman?
2021 diyanet personel alımları ne zaman yapılacak? Diyanet bünyesinde görev alm isteyenler çok zamandır diyanet alım başvuru tarihlerini sorguluyordu. Diyanet alım haberine göre, 2021 2022 diyanet iş ilanına göre 7 bin 800 personel alımı yapılacak. Diyanet alımları din görevlisi, imam, müezzin, kayyım, Kur’an öğreticisi branşlarında personel alımı yapılacak. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, 2021 diyanet alımları hangi branşlarda? İşte DİB personel alımıyla ilgili detaylar..
Diyanet İşleri Başkanlığı, çeşitli branşlarda ve farklı mezuniyet türlerinde toplamda 7 bin 800 personel alımı yapacak. Personel alımının hangi branşlarda yapılacağı başta olmak üzere sürecin detayları paylaşıldı. Yayınlanan ilana göre, bin 500 Kur'an Kursu Öğreticisi, 5 bin 600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek.
Diyanet imam, müezzin kayyım Kur’an öğretici alımları ne zaman?
DİB personel alımı başvuruları adaylar tarafından 8 Kasım 2021- 22 Kasım 2021 (saat 23.59) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.
Diyanet person alım şartları neler?
Yayımlanan ilanda "Diyanet İşleri Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin-kayyım alımı yapılacaktır. Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. " ifadelerine yer verildi.
2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranacak.