Diyanet İşleri Başkanlığı, çeşitli branşlarda ve farklı mezuniyet türlerinde toplamda 7 bin 800 personel alımı yapacak. Personel alımının hangi branşlarda yapılacağı başta olmak üzere sürecin detayları paylaşıldı. Yayınlanan ilana göre, bin 500 Kur'an Kursu Öğreticisi, 5 bin 600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek.

Diyanet imam, müezzin kayyım Kur’an öğretici alımları ne zaman?

DİB personel alımı başvuruları adaylar tarafından 8 Kasım 2021- 22 Kasım 2021 (saat 23.59) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Diyanet person alım şartları neler?

Yayımlanan ilanda "Diyanet İşleri Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin-kayyım alımı yapılacaktır. Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. " ifadelerine yer verildi.

2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranacak.