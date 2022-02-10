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Eğitim Diyanet imam ataması ne zaman? Diyanet personel alımları ne zaman 2022
Eğitim

Diyanet imam ataması ne zaman? Diyanet personel alımları ne zaman 2022

2022 Diyanet personel ataması olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022 yılında personel ataması yapıp yapmayacağı, başvuru tarihleri merak konusu. Peki, Diyanet imam kuran kursu öğretmeni alımları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-02-10 23:35:00 -
Diyanet imam ataması ne zaman? Diyanet personel alımları ne zaman 2022

Diyanet işleri Başkanlığı’nın ne zaman personel alımı yapacağı merak konusu. Peki, Diyanet kaç personel ataması yapacak?

Diyanet imam ataması ne zaman? Diyanet personel alımları ne zaman 2022

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber’de açıklamalarda bulundu. Erbaş, “Haccın şartlarını yerine getirilmesi lazım. Metaverse'nin ibadetin yerini alması mümkün değil. Sanal hac ve ibadet olmaz.Biz iki senedir hacca gidemedik. 2022'de hac olur mu bilemiyoruz, iletişim halindeyiz. Şu an itibariyle belirli ülkelerden umre kabul ediyorlar” dedi.

Diyanet atamalarına ilişkin başkan Erbaş, “Ramazan'a kadar 7 bin 800 atama yapacağız. Türkiye genelinde 10 bin imama ihtiyaç var. İmamı olmayan 10 bin camimiz var. 10 bin kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var” diye konuştu.

2022 Türkiye'den hacca gidilecek mi? Diyanet hac açıklaması son durum
2022 Türkiye'den hacca gidilecek mi? Diyanet hac açıklaması son durum

İSLAM

2022 Türkiye'den hacca gidilecek mi? Diyanet hac açıklaması son durum

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