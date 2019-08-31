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“Diyanet içkimize karışmasın” diyen ikiyüzlüler! Cuma hutbesini de siz yazın bari

Yılın 365 günü dine saldıran solak Sözcü zihniyeti, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bahane ederek yine Diyanet’i hedef aldı. Dünkü Cuma hutbesinde Mustafa Kemal’i anmadığı gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığına “Biraz utanın” manşetiyle saldıran Sözcü, eşcinsel sapkınlığın haram olduğuna ilişkin hutbeye ise “Diyanet ayrımcılık yapıyor” eleştirisi yapmıştı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:43
“Diyanet içkimize karışmasın” diyen ikiyüzlüler! Cuma hutbesini de siz yazın bari

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr  Sürekli Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerinden rahatsızlıklarını dile getiren ve kapatılması gerektiği yönünde görüşler ileri süren solak medya, istismar edeceği konularda ise Diyanet’in işine karışmayı alışkanlık haline getirdi. Diyanetin verdiği fetvaları bile çarpıtarak İslam’a saldırmak için fırsat kollayan ahlaksızlar, Mustafa Kemal istismarcılığı yaparak yine Diyanet’i hedef aldı.

Mustafa Kemal istismarcısı azgın azınlık

"Atatürkçülük" maskesiyle her türlü ahlaksızlığı ve istismarı yapan ve kendini ülkenin seçilmiş efendisi gören solak zihniyet, aşağıladığı Müslüman halkın dini değerlerine saldırma huyundan vazgeçmiyor. Patronu FETÖ’cülükten yargılanan Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde “Biraz utanın” ifadeleriyle Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı. Kurtuluş zaferi anmalarında Mustafa Kemal'den başka kimsenin adını anmayan solak zihniyet, dünkü Cuma hutbesinde kurtuluş savaşı veren bütün şehit ve gazilerin anılmasını “Atatürk’ün adı niye geçmedi” diyerek saldırmayı tercih etti.

Koro halinde saldırıyorlar

Manşet haberiyle Diyanet İşleri Başkanlığını hedef alan Sözcü gazetesi, Uğur Dündar gibi din alerjisi olan yazarları üzerinden de saldırısını pekiştirdi. Yazdığı Atatürk kitabını 2 bin 500 TL’ye satarak Atatürk istismarcılığında zirveye çıkan Yılmaz Özdil, “Ayet-el Kürsi yazılı pirinç tanesi” başlıklı yazısıyla Sözcü’nün Diyanet İşleri Başkanlığını hedef alan manşetine katkı sundu. İçkilerine ve haram fiillerine karıştığı gerekçesiyle neredeyse yılın her günü Müslümanların değerlerine saldıran solcu azgın azınlık, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden Müslümanlara dayatmada bulunmaya çalıştı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:43
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Atatürkçülük
  3. Sözcü
  4. Cuma hutbesi

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