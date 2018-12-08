Diyanet duyurdu: Hac ön kayıtları başladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı hacca yeni kayıt yaptıracak vatandaşlara yönelik çalışmalarını tamamladı. Binlerce hacı adayı her yıl olduğu gibi bu yıl da hac ibadetini yeri getirmek üzere kutsal topraklara uğurlanacak. Peki, 2019 yılı Hac ön kayıtları nasıl ve nereden yapılacak? İşte, detaylar...

Hac kayıt işlemleri ne zaman başlayacak?

2019 yılında hacca ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 08-14 Aralık 2018 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ile önkayıt ücretlerini online olarak veya doğrudan anlaşmalı bankalara​ yatırdıktan sonra internet ortamında (www.hac.gov.tr) veya il/ilçe müftülüklerine ön kayıt başvurularını yapabilecekler. Hac kurası 28 Aralık 2018 tarihinde çekilecektir.

HAC ÖN KAYIT MÜRACATI İÇİN TIKLAYINIZ

Hac kayıt işlemleri nasıl yapılacak?

1- İlk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 08- 14 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili

bankalara online veya doğrudan (Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası,

Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım) 20.-TL ön kayıt

ücretini yatırdıktan sonra; Müracaatlarını Başkanlığımız “www.hac.gov.tr” internet

adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek

kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

2- Hacı adaylarının internet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda, kuraya

birlikte katılmak istenen kişi/kişileri varsa, mutlaka bunları belirtmelidirler.

3- Hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak “Oda Tercihli’’ veya “Otel’’ konaklama

türlerinden birini tercih edecekler.

4- Yapılacak tercihler bağlayıcı olacağı ve daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin

verilmeyecektir.

5- 2018 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt

yenileme işlemleri 08 Aralık 2018 tarihinde Başkanlığımız tarafından yapılacaktır.

6- Kaydı Başkanlıkça yapılanlardan; Adres, il/ilçe, konaklama türü, kura birlikteliklerinde veya

iletişim bilgilerinde (Cep Telefon değişikliklerinde) değişiklik talebinde bulunanların, 08 - 14

Aralık 2018 tarihleri arasında il/ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini

yaptıracaklardır.

7- Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca

gitmeye hac kazanan vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan

SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

8- Yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmayacaktır.

9- Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş çocukların kayıtlarının ebeveynleri ile birlikte yapılacaktır.

10- İnternet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda Müracaat formunda hacı

adayı tarafından doldurulan bilgiler kayıtlarda esas alınacaktır.

11- İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek

durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle birlikte yapacaklardır.

Müracaatlarda;a. Eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk gibi akrabaların birbirleriyle,b. Her hangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımızın, istemeleri halinde, 10 kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde, Tek bir kura numarası ile kuraya katılabileceklerdir.

12- Günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olan

vatandaşlarımızın müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapacaklardır.

13- Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde sisteme girilmeyen müracaatların kabul

edilmeyecektir.

14- Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir

şekilde yapılıp yapılmadığını “www.hac.gov.tr” internet adresinden kontrol edebilecekler,

kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden

bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

15- İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden "Grup Başı"

olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

Kura çekimi ve sonuçların ilan edilmesi

a) Hac kuraları, 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15:00’da çekilecek ve aynı gün internetten ilan

edilecektir.

b) 2019 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir.

c) Kesin Kayıtla ilgili detaylı bilgiler bilahare ilan edilecektir.