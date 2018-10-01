Diyanet Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt: İnsanları farklı cemaatlerin...

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kırşehir Müftülüğü Salonu'nda düzenlenen "Camiler ve Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler" adlı konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, Diyanet İşleri Başkanlığının 1986 yılından itibaren 1-7 Ekim tarihlerini Camiler Haftası olarak ilan ettiğini, 2003 yılından itibaren de isminin Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak değiştirildiğini söyledi.

Hafta nedeniyle camilerin yanı sıra doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında hizmet veren din görevlilerinin hak ettiği değer ve saygınlığının da konuşulacağını vurgulayan Kurt, "Bu sene hassaten din hizmetine adanmış ömürler başlığı ile hafta boyunca yapılacak olan etkinliklerle, adeta aşkla hizmet eden, mesafe mefhumu gözetmeksizin hizmet eden din görevlilerimizin önemini, değerini anlamaya ve atlatmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kurt, bu işin adeta bir aşkla yapılması halinde topluma daha fazla fayda sağlanacağını dile getirerek, din görevlisini değerli kılan en önemli özelliklerinin hedefi ve istikametinin olması, fedakarca topluma hizmet etmesi olduğunu belirtti.

'Din görevlisi sevgi insanıdır'

Geçmiş olduğu imamet makamı, giymiş olduğu cübbe, takmış olduğu sarığın kendisinin değil peygamberin makamı olduğu bilinciyle hareket eden din görevlisinin bundan dolayı işini, vazifesini ciddi bir titizilikle, fedakarlıkla ve ihsan bilinciyle yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Kurt, şunları kaydetti:

"Din görevlisi, sevgi insanıdır. İnsanları sever. Günahkara değil, günaha kızan insandır. İnsanların kendilerine nefretle bakan değil, insanların yanlışlarına, yanlış fiillerine, tavırlarına savaş açan, kötüleri değil kötülükleri ortadan kaldırmaya, kötüleri kazanmaya çalışan insandır. Din görevlisinin en önemli vasfı budur, bu olmalıdır. Din görevlisinin, hayatında, dilinde, sözünde, zihninde asla ben diye bir şey yoktur. İnsanları parçalama diye bir zihniyet özentisinde olamaz din görevlisi. Biz anlayışını ve düşüncesini öne çıkartır. İslam kardeşliğini önceler. İnsana insan olduğu için değer ve kıymet verir. Din görevlisi insanları bölmez, parçalamaz. İnsanları farklı cemaatlerin, grupların neferi ve askeri haline getirmez. Ortak paydalarda bir araya getirir. Birliğe, vahdete, kardeşliğe taşır din görevlisi. Hiç kimseye, kafasını, gönlünü, hayatını ipotek altına vererek teslim etmez."

Konferansa, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, diğer yetkililer, kadın ve erkek din görevlileri katıldı.