0553 313 94 23

Diyanet dini istismar eden örgütlere karşı halkı bilinçlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "İkinci 100 Günlük İcraat Programı" kapsamında FETÖ ve DAEŞ gibi dini istismar eden terör örgütlerine karşı farkındalık çalışmaları yaygınlaşacak.

13 Aralık 2018 Perşembe 16:59
Diyanet dini istismar eden örgütlere karşı halkı bilinçlendirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "İkinci 100 Günlük İcraat Programı"nda, Diyanet İşleri Başkanlığının program kapsamında yürüteceği faaliyetlere yer verildi.

Buna göre, eğitim merkezleri ile basılan eserler vasıtasıyla daha fazla vatandaşa kaliteli din eğitimi ve hizmeti ulaştırılacak.

Din hizmetinin kalitesi artacak

FETÖ ve DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütlerine yönelik mücadele kapsamında, yurt içi ve dışında farkındalık faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere din hizmetinin kalitesi artırılacak, konferans ve yayınlarla daha fazla kişiye ulaşılacak.

Ayrıca, plan kapsamında 37 ilde 35 cami ile Kur'an kursu, eğitim merkezi ve müftülük hizmet binasının temeli atılacak. Yapımı tamamlanan 175 cami, Kur'an kursu, eğitim merkezi ve müftülük hizmet binasının da açılışı yapılacak.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:59
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Operasyonlarda ele geçirilen silahları çalan polise 25 yıl hapis!
    1. Operasyonlarda ele geçirilen silahları..
    2. Almanya'dan gelen ihbar üzerine Bolu..
    3. “Girişimcilikte yeni bir çıkış..
    4. İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım..
    5. 2018 Salon Okçuluk Federasyon Kupası
    6. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu..
    7. Başkentte karla mücadele
    8. Altın fiyatları
    9. Özel sektörde 200 bin kişi istihdam..
    10. Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapınca..
    11. Pilot üniversite projeleriyle ilgili..
    12. Kimlik kartı ve sürücü belgesinde..
    13. Skrtel, sorulan soruya çok kızdı: Sizi..
    14. 'Topuk yakma' davasında 2 hemşireye..
    15. FETÖ'nün "eyalet ağabeyine" hapis cezası
    16. Afrika ülkesinden Erdoğan açıklaması!..
    17. İsrail güçleri Batı Şeria'da 8..
    18. 408 kişi hayatını kaybetti! 73 yılda..
    19. Döviz kurları
    20. Balıkesirspor Baltoklu futbolcular,..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!