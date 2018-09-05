Diyanet din hizmetlerinde seviye belirleme sınavı ne zaman 2018

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yıl sonuna kadar diyanet bünyesine 9 bin 500 personel alımının yapılacağını duyurdu. İlahiyat fakültesi, imam hatip liselerinden ve ön lisanstan yeni mezun olmuş kişilerin katılacağı Din Hizmetlerinde Seviye Belirleme Sınavı'nın yapılacağını açıkladı. Peki Diyanet din hizmetlerinde seviye belirleme sınavı ne zaman yapılacak?

Kadro müjdesi de veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılın sonuna doğru din görevlisi alımı yapacaklarını bildirdi. Ali Erbaş, şunları kaydetti: "Bu yıl sonuna doğru inşallah 9 bin 500 kişi alacağız.Diyanet alımlarında 3 bin Kur'an kursu öğretmeni yapılacak. Bu yılın sonuna doğru Din Hizmetlerinde Seviye Belirleme Sınavı da yapacağız. İlahiyat fakültesi, imam hatip liselerinden, ön lisanstan yeni mezun olmuş kardeşlerimize de en azından bir fırsat tanıyalım diye o sınavı aralık ayında yapacağız. Yapacağımız sınavdan hemen sonra da alımlara başlayacağız."

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